Einer kennt die Strecke ganz genau Ein Marathon auf dem alten Schulweg

Ein riesiger Läufer-Pulk wird sich an diesem Sonntag rund um die Stadt St. Wendel schlängeln. Beim 16. Globus-Marathon werden erstmals fünf Läufe über verschiedene Distanzen angeboten. Neu in diesem Jahr ist der Fünf-Kilometer-Hobbylauf. Höhepunkt der Veranstaltung ist aber nach wie vor der Klassiker über die Marathon-Distanz von 42,195 Kilometern. Dabei geht es auch um die Saarlandmeisterschaft. „Das reizt einen Läufer noch immer“, kribbelt es nicht nur bei Sammy Schu. Ohne ihn ist der Marathon in der Kreisstadt kaum vorstellbar. Der Ausdauersportler, der aus Tholey stammt und für die LTF Marpingen startet, ist quasi das lokale Gesicht der Laufveranstaltung, war schon mehrfach Zweiter. „Sieger war ich aber bislang noch nie“, sagt er. Auch dieses Jahr dürfte es angesichts starker Konkurrenz schwer werden. Doch dazu später mehr.