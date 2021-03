Pflanz-Aktion in Werschweiler : Vergissmeinnicht am Haus Ostertal erinnern an Demenzkranke

Vergissmeinnicht am Haus Ostertal erinnern an Demenzkranke

Aktion der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Ostertal: Auf einer Fläche am Seniorenwohnheim Haus Ostertal in Werschweiler wurden jetzt 120 Vergissmeinnicht gepflanzt – als Zeichen der Solidarität mit Menschen, die an Demenz leiden. An dem Beet soll ein Kommunikationsort entstehen. Foto: Jürgen Kremp

Hoof Nachdem im März des vergangenen Jahres im St. Wendeler Stadtteil Hoof bereits eine zehn Quadratmeter große Fläche am Dorfplatz in Herzform mit Vergissmeinnicht bepflanzt wurde, starteten die Akteure der Lokalen Allianz für Menschen mit Demenz Ostertal nun eine neue Aktion.

Wie ein Sprecher berichtet, trafen sie sich in Werschweiler erneut zusammen, um die landesweite Kampagne „Vergissmeinnicht 2021“ in Kooperation mit dem Alten- und Seniorenwohnheim Haus Ostertal fortzusetzen. Koordiniert wird die landesweite Aktion von der Landesfachstelle Demenz im Saarland, gefördert vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie.

Um kurz nach 10 Uhr begrüßte Einrichtungsleiter Christoph Blickensdörfer in Anwesenheit seiner beiden Mitarbeiterinnen Anke Flick und Marianne Keller und zahlreicher Senioren das Team der Allianz Ostertal an einer größeren Grünfläche unterhalb der Einrichtung. 120 Frühjahrsblüher Vergissmeinnicht arbeiteten Pascal Müller, Axel Hochmuth und Annetraud Kling sorgfältig in eine eigens hierfür geschaffene Freifläche ein, um auf die besonderen Lebensumstände der Erkrankten aufmerksam zu machen, ihrer Lebensleistung Respekt zu zollen sowie ein besonderes Verständnis für die spezifischen Bedürfnisse der an Demenz Erkrankten zu erzeugen. Unterstützt wurden sie hierbei vom Gärtner des Hauses Ostertal, Stefan Rötterer, der die Fläche auch künftig pflegen wird und dem Mitarbeiter Stefan Drews. Die Hausleitung wird quasi als Synergieeffekt im Anschluss an die Pflanzaktion an dieser Stelle einen neuen Kommunikationspunkt für seine Bewohner schaffen.