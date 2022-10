Workshop für Jugendliche und Lesung in St. Wendel : Bibliothek entführt in die Welt der Fantasy-Romane

Zawhea Totin von der Stadt- und Kreisbibliothek in St. Wendel freut sich auf den Workshop und die Lesung mit Jennifer Alice Jager. Foto: Evelyn Schneider

St Wendel Die saarländische Autorin Jennifer Alice Jager kommt am Samstag, 5. November, nach St. Wendel. An diesem Tag ist eine Lesung in der Stadt- und Kreisbibliothek geplant. Zuvor gibt es einen Mini-Workshop für Jugendliche, in der die Erfolgsautorin Tipps in Sachen Buch-Veröffentlichung verrät.