Leserreporter berichtet Verzögerungen, Lärm und Wildverbiss: Ärger über Dauerbaustelle auf dem Friedhof in Niederkirchen

Obwohl die neue Friedhofshalle in Niederkirchen bereits im Mai 2023 eingeweiht wurde, sind die Bauarbeiten auf dem Gelände noch immer nicht abgeschlossen. Weil sich neben dem drei Millionen Euro teuren Neubau – der von den Ortsteilen Niederkirchen, Marth und Saal benutzt wird – nach wie vor die ausgediente Friedhofshalle findet. Die soll auch nicht abgerissen, sondern lediglich in Teilen zurückgebaut werden und so ein Stück weit erhalten bleiben.