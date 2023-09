Lernpaten im St. Wendeler Land Sie begleiten Schüler auf ihrem Weg

Für 123 000 Schülerinnen und Schüler an saarländischen Schulen beginnt am heutigen Montag das neue Schuljahr. Einige von ihnen haben erhöhten Förderbedarf, sprachliche Probleme, Lernschwierigkeiten oder befinden sich in einer prekären Lebenssituation. Für solche Kinder und Jugendliche setzen sich die ehrenamtlichen Lernpaten des Projekts Lernpaten Saar ein, unterstützen sie auf ihrem Bildungs- und Lebensweg.