Bliesenerin beim Musikwettbewerb : Lena Hafner beim Weihnachtssong-Contest

Bliesen Lena Hafner aus Bliesen ist eine von drei Favoriten in der dritten Vorrunde beim zehnten „SWR1 Weihnachtssong Contest“ (WSC). Der von der Singer/Songwriterin selbst komponierte Song „This Time“ hat die Jury überzeugt.

Die drei Gewinner der Vorrunden kämpfen beim Weihnachtskonzert erneut um die Gunst der Hörer. Auf der Bühne im „kulturWERKwissen“ in Wissen geben sie am Freitag, 19. Dezember, noch mal ihr Bestes, teilt ein Sprecher des Senders mit. Live auf SWR1 und als Stream auf swr.de/rp können auch daheim alle das Ereignis miterleben und per Telefon-TED abstimmen. SWR1 Moderator Michael Lueg überreicht am Ende des Abends dem Sieger den „Nick“ für den besten Weihnachtssong des Jahres 2019.