Lebensartmarkt in St. Wendel Innenstadt verwandelt sich in Kunstatelier

Früh schlendern die kunstsinnigen Besucher am Samstagmorgen über den Lebensartmarkt in St. Wendel. Noch vor der Mittagshitze sind sie ringsum von Kunstgegenständen jeglicher Couleur umgeben. Schmuck wird von der Sonne glänzend angestrahlt, Maler haben ihr Atelier in die Gassen der Kreisstadt verlegt, und Kunsthandwerker nehmen die Arbeit auf.