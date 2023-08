Lebens-Art-Markt Ein Potpourri besonderer Schätze

Zahlreiche Freunde des besonderen Kunsthandwerks kamen am Wochenende nach St. Wendel, wo in der Innenstadt 90 Künstlerinnen und Künstler an zwei Tagen ihre Kreationen auf dem Lebens-Art-Markt feilboten. Von Keramik über Glaskunst, Holzskulpturen oder -gebrauchsgegenstände, Schmuck, Handgewebtes und -gefilztes, Taschen und Rucksäcke aus Leder bot sich den Besuchern eine vielfältige Auswahl. Bei Museumsdrechsler Wolfgang Eisenbrandt von der HolzManufaktur Eisenbrandt in Odernheim am Glan, der Region, in der einst die Heilige Hildegard wirkte, können alle Interessierten live miterleben, wie ein Kreisel entsteht. Während kleine Gegenstände wie besagter Kreisel, eine Gewürzschaufel oder ein Honiglöffel gerne als Geschenk gekauft würden, würden Holzschalen oder Gewürzmühlen meistgekauft, weil sie gebraucht würden oder aber einfach gefielen, berichtet Eisenbrandt, der der St. Wendeler Veranstaltung schon seit vielen Jahren treu ist.