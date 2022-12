Heimatverein Ostertal : Heimatverein trauert um Peter Glöckner

Niederkirchen Ein langjähriges Vereinsmitglied mit besonderem landsmannschaftlichem Hintergrund hat der Heimat- und Kulturverein Ostertal jüngst verloren. Peter Glöckner aus dem baden-württembergischen Backnang ist gestorben.

Peter Glöckner war 1928 in dem südungarischen Dorf Moragy geboren worden. Dieses Dorf hatten im Jahr 1724 fünf Auswandererfamilien aus dem pfalz-zweibrückischen Ostertal zusammen mit Auswanderern aus Hessen gegründet. Zu den 16 Unterzeichnern des Ansiedlungsvertrags gehörte auch Theobald Glöckner aus Niederkirchen, der Vorfahre von Peter Glöckner. 1939 zählte das Dorf Moragy rund 2000 Einwohner, aber 1946, nach dem Zweiten Weltkrieg, wurden alle deutschstämmigen Bewohner aus Ungarn ausgewiesen. Die ehemaligen Bewohner von Moragy verteilten sich auf die westdeutschen Besatzungszonen mit Schwerpunkten in Württemberg (Backnang) und Nordhessen (Bad Hersfeld).

Schon Peter Glöckners Vater hatte sich in Backnang mit der Frage beschäftigt, woher seine Vorfahren ursprünglich wohl stammten; bisher wusste man allgemein nur „aus Deutschland“. Nach dem Tod des Vaters setzte Peter Glöckner die Nachforschungen fort und fand in einem Buch über evangelische Auswanderer aus Pfalz-Zweibrücken einen Hinweis auf das Ostertal. Er setzte sich mit dem Pfarramt Niederkirchen in Verbindung und bekam Kontakt mit Gustav Edinger, der früher bei der Amtsverwaltung Niederkirchen beschäftigt war. So kam Peter Glöckner 1981 erstmals ins Ostertal, begleitet von seinem Cousin gleichen Namens, der nach der Ausweisung aus Ungarn Professor an der kanadischen Universität Calgary geworden war. In Niederkirchen, wo gerade ein großes „Brunnenfest“ gefeiert wurde, trafen die beiden auf Klaus Zimmer, der sie mit der Auswanderungsgeschichte des Ostertals vertraut machte.