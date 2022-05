Polizei St. Wendel sucht Zeugen : Langfinger stehlen E-Scooter

St Wendel Langfinder haben in St. Wendel einen E-Scooter mitgehen lassen. Wie die Polizei-Inspektion St. Wendel mitteilt, ereignete sich der Diebstahl am Sonntagabend gegen 20.30 Uhr im Mühlwiesgäßchen. Zeugen beobachteten vier junge Männer mit dem Diebes dem gestohlenen elektrischen Roller.

Sie sollen zirka 16 bis 18 Jahre alt gewesen sein, sollen südländisch ausgesehen und Rucksäcke mitgeführt haben, teilt die Polizei-Inspektion St. Wendel mit. Einer habe zudem ein blau-weißes T-Shirt getragen. Der E-Scooter konnte später gefunden werden. Zu diesem Zeitpunkt wurde er von einem Mann und einer Frau auf dem Parkplatz am Einkaufszentrum in der Tholeyer Straße geführt. Beide Personen kommen als Tatverdächtige nicht in Betracht. Den Roller hätten sie in der Nähe einer angrenzenden Diskothek gefunden. Auffällig am E-Scooter war zum Tatzeitpunkt das fehlende Versicherungskennzeichen. Die Polizei St. Wendel sucht Zeugen die Angaben zum Vorfall oder den Tatverdächtigen machen können.