Synoden-Gesetz ausgesetzt : Landrat begrüßt Entscheidung aus Rom

St. Wendel (red) Das Synoden-Gesetz ist zur Überprüfung ausgesetzt. Dieser Paukenschlag aus Rom erreichte auch den St. Wendeler Landrat Udo Recktenwald (CDU). In einer Stellungnahme lässt er wissen, dass er die Entscheidung der römischen Kleruskongregation im Vatikan, den Vollzug der Reform im Bistum Trier auszusetzen, begrüßt.

Recktenwald kündigt an, in seiner Pfarrei für die in der neuen Struktur vorgesehene Vermögenskammer zu kandidieren. „Sollte die Reform tatsächlich doch kommen, so will ich als Reformkritiker mit dazu beitragen, die Engagierten in allen betroffenen Dörfern mitzunehmen, um zu retten, was zu retten ist – in einer Zeit, in der es Kirche an sich schon schwer genug hat, mit Glaubwürdigkeit und Verantwortungsbewusstsein Menschen zu halten und zu gewinnen.“