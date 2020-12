Marienkrankenhaus St. Wendel : Landrat freut sich über Klinik-Ausbau

St. Wendel Die Krankenhäuser in Ottweiler und St. Wendel werden zusammengelegt.

Am Standort St. Wendel entsteht eine Schwerpunkt-Klinik mit verschiedenen Fachabteilungen, das medizinische Angebot in der Kreisstadt wird dadurch umfassend erweitert (wir berichteten). „Ich freue mich über diesen Schritt und die hohe Investitionsbereitschaft des Trägers, der Marienhaus Kliniken GmbH. Dies ist ein klares und nachhaltiges Bekenntnis zum Standort St. Wendel und ein entscheidender Beitrag zur Zukunftssicherung der Krankenhausversorgung sowie zur Gewährleistung medizinischer Not- und Nahversorgung für die Menschen im St. Wendeler Land“, sagt Landrat Udo Recktenwald (CDU).

„Über die Stärkung und Sicherung des Standorts St. Wendel hinaus ist es mir als Vorsitzendem des Rettungszweckverbandes Saar ebenso wichtig, dass es gelungen ist, in Ergänzung zum ambulanten Zentrum in Ottweiler die notärztliche Versorgung in Ottweiler und in Wadern, somit dort, wo es die Krankenhausversorgung in der bisherigen Form unmittelbar nicht mehr gibt, für die Zukunft zu sichern“, erklärt Recktenwald abschließend.