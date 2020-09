Jugendpreis in St. Wendel verliehen : Sie wollen nachhaltig in eine bessere Zukunft

St. Wendel Jugendpreis des Landkreises St. Wendel für Fridays-for-Future-Gruppe, Dr.-Walter-Bruch-Schule und Gymnasium Wendalinum.

Im Bereich außerschulische Jugendarbeit räumte die Fridays for Future Ortsgruppe St. Wendel den Preis ab. Erstmals seit vielen Monaten sind die Unterstützer der „Fridays for Future“-Bewegung mit ihren Protesten für eine entschlossenere Klimapolitik nun wieder in großem Stil auf die Straße gegangen. „Die Klimathemen sind von der Corona-Pandemie überholt worden“, meint Aktivist Jeremia Gabriel. In den vergangenen Monaten sei deshalb wenig gelaufen. „Wir wussten ja auch nicht, was wir dürfen und was nicht“, ergänzt Lara Seibert. 2019 organisierten die St. Wendeler gemeinsam mit der Ortsgruppe Birkenfeld eine Demonstration in den Sommerferien und starteten die Aktion Einheitsbuddeln, bei der am Tag der Deutschen Einheit eine Baumpflanzaktion stattfand, die auch auf das Waldsterben aufmerksam machte. „Klimatechnisch sind wir auf dem direkten Weg in den Abgrund“, betont Gabriel.