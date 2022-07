Landkreis St. Wendel kooperiert mit Umwelt-Campus : Was Menschen über ihren Landkreis denken

Christian Bier stellte die Marktforschungsstudie im Landratsamt vor. Foto: Frank Faber

St Wendel In Zusammenarbeit mit Studenten des Umwelt Campus Birkenfeld ist eine Studie zur Marktforschung entstanden. Bürger aller Altersgruppen im Landkreis St. Wendel wurden zu verschiedenen Thema gefragt: Was ist gut im LK, was müsste verbessert werden? Der Kreis hat einen Kooperationsvertrag mit dem Campus und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft geschlossen, um künftige weitere Projekte dieser Art gemeinsam anzugehen.