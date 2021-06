Landfrauen St. Wendel : Von Mozzarella über Ricotta bis hin zu Skyr

Was mit Frischkäse möglich ist, zeigen die Landfrauen. Foto: dpa-Zentralbild/Z1003 Jens Büttner

St Wendel Wissenswertes zu Frischkäse gibt es bei den Landfrauen.

Der St. Wendeler Kreisverband der Saarlandfrauen bietet ein kostenloses Webinar an: „Frischkäse – was gehört dazu und wie gesund ist er?“ ist das Thema des Online-Vortrags am Donnerstag, 17. Juni, ab 19 Uhr