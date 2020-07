Wegen Bauarbeiten : L 309 zwischen Leitersweiler und Oberkirchen gesperrt

Leitersweiler Ab Montag wird die Fahrbahn erneut. Umleitungen für Autofahrer sind eingerichtet. Auch für die Buskunden gibt es Alternativ-Routen.

Schilder an der L 309 weisen schon seit einer Weile darauf hin: Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) startet am Montag, 3. August, mit der Sanierung der Landesstraße zwischen Leitersweiler und Oberkirchen. Wie ein Sprecher des LfS berichtet, soll die Fahrbahn zwischen Ortsausgang Leitersweiler bis zum Ortseingang Oberkirchen erneuert werden. Das ist eine Strecke von zirka 4,4 Kilometer. „Vorgesehen ist die Asphaltdeckschicht und die Asphalttragschicht zu erneuern, die Bankette in den Kurvenbereichen mit Rasenkammersteine zu verstärken und die Entwässerung in drei Bauabschnitten instand zu setzen“, erläutert der Sprecher. Die Bauzeit für die Instandsetzung einschließlich Fahrbahnmarkierung soll bis voraussichtlich 17. Oktober dauern.