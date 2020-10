Steiniges Kunstprojekt : Steine bemalt und wieder „ausgewildert“

Diese bemalten Steine sind während eines Kunstprojekts entstanden und liegen jetzt am Bostalsee. Foto: Tesfaghergish

St. Wendel St. Wendeler Café Miteinander hat Kunstprojekt für Frauen aus Syrien ins Leben gerufen.

Das Café Miteinander in St. Wendel hat kürzlich ein Kunstprojekt gestartet. Wie dessen Leiterin Ghedem Tesfaghergish berichtet, gestalteten Mitbürgerinnen aus dem Herkunftsland Syrien während des Frühstücks für Frauen unter Anleitung der Künstlerin Isabelle Federkeil Saar-Steine mit den unterschiedlichsten Motiven. Jetzt wurden sie an einer Stelle am Hafen des Bostalsees ausgelegt.