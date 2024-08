Lebensartmarkt in St. Wendel Wenn Kunst, Kultur und Kreativität regieren

Das Konzept „Kunst in der Stadt“ hat sich laut Bürgermeister Klär in der Szene schnell herumgesprochen und als feste Größe im Kulturkalender etabliert. Der verkaufsoffene Sonntag am 25. August biete zudem eine weitere Möglichkeit zum Einkaufen. „Zwischen 13 und 18 Uhr können die Besucher die freundliche Wohlfühlatmosphäre der Fachgeschäfte kennenlernen“, sagt Paqué. Sowohl Samstag als auch Sonntag könnten alle Besucher, die mit dem Auto anreisen, in der City-Tiefgarage oder der Missionsstraße parken. „Durch ein eigenständiges Parkleitsystem werden alle Fahrer zu diesen Stellflächen geführt“, erläutert die Organisatorin.