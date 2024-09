Ihre Zeit als Sarah ist nun vorbei „Gleis 9 ¾, ich komme“ – Musical-Darstellerin Kristin Backes spielt bald bei „Harry Potter“

Ein weiterer Traum geht für Kristin Backes in Erfüllung. „Endlich werde ich fürs Rumrennen mit einem Zaubertab bezahlt und darf nach Hogwarts“, schreibt die Musical-Darstellerin aus Oberlinxweiler auf ihrer Facebook-Seite. Und verrät damit, was sie schon seit ein paar Wochen weiß: Sie wird Teil der Cast von „Harry Potter und das verwunschene Kind“ in Hamburg, kein Musical, eher eine Show. Und freut sich riesig: „Gleis 9 ¾, ich komme!“ Ihre Zeit als Sarah in „Tanz der Vampire“ endet damit, und die roten Stiefel der Hauptdarstellerin landen erst einmal im Kostümfundus. Im Gespräch mit der SZ erzählt sie, was ihre Fans erwarten können.