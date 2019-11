Kostenpflichtiger Inhalt: Ausstellung in St. Wendel : Wenn Krippen Geschichten erzählen

Immer wieder neu hat Karl Heindl die Szene mit Josef, Maria und Jesus in den Krippen inszeniert. Foto: Evelyn Schneider

St. Wendel In mehr als vier Jahrzehnten hat Karl Heindl liebvoll Krippen gestaltet. Seine Sammlung ist ab diesen Sonntag zu sehen.

Es scheint fast so, als würde er die Vorbereitungen beobachten. Und mit seinem Lächeln sagen wollen: Gut so. Eine Fotografie des Künstlers Karl Heindl ziert eine Stellwand im Vorraum zur Krippenausstellung. In mehr als vier Jahrzehnten hat er 550 Darstellungen von Christi Geburt zusammengetragen. Und mehr noch: Er hat sie selbst gebaut, arrangiert oder die Figuren aus aller Welt in passenden Landschaften platziert. Krippen waren die große Leidenschaft des St. Wendelers und sind nach seinem Tod im August 2016 zu seinem Vermächtnis geworden.

Dieses pflegen seine Familie und seine Freunde liebevoll. Dank ihnen öffnet am Sonntag, 1. Dezember, einmal mehr die Privatsammlung ihre Pforten. Bis 12. Januar haben Besucher die Gelegenheit, einzutauchen in die immer wieder neu inszenierte Geschichte um Christi Geburt: Ob nun als kleine, fast intime Szenerie in Holz gestaltet oder als Landschaft mit unzähligen Details, die sich nur dann dem Betrachter komplett erschließen, wenn er den Blick wandern lässt. Viele der Kompositionen erzählen Geschichten, entführen in andere Kulturen und Regionen oder wecken Erinnerungen an früher. Herzstück der Ausstellung ist die acht Meter breite Panorama-Krippe. Von 1963 bis 1999 hat Karl Heindl daran gewerkelt.

Foto: Evelyn Schneider 20 Bilder Blick in die Krippensammlung.

Auf einen Blick Karl Heindls Krippenausstellung ist vom 1. Dezember bis 12. Januar nachmittags je von 14 bis 18 Uhr (auch samstags, sonntags sowie an Feiertagen) in den Räumen unterhalb der Missionshaus-Buchhandlung in St. Wendel zu sehen. Während des Weihnachtsmarktes vom 7. bis 15. Dezember ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 2,50 Euro, für Kinder und Schüler 1,50 Euro. Kinder bis vier Jahre haben freien Eintritt. Der Erlös aus den Eintrittsgeldern ist für die Steyler Missonare bestimmt. Der Besuch von Schulklassen muss angemeldet werden. Kontakt: Ernst Wilhelm Kiefer, Tel. (0 68 51) 8 38 60, Mail: erwi.kiefer@t-online.de.

Der Großteil der Arbeiten kann das ganze Jahr über in den Räumlichkeiten unterhalb der Missionsbuchhandlung stehen bleiben. Allein der Vorraum wird Jahr um Jahr wieder neu eingerichtet. „Am Anfang haben wir versucht, alles so zu positionieren, wie einst Karl es getan tat“, erinnert sich Ernst Wilhelm Kiefer, ein guter Freund des verstorbenen Künstlers. Inzwischen sei die Helfergruppe etwas freier geworden. „Es darf ruhig anders sein“, sagt auch Marliese Heindl, die Witwe des Krippenbauers. Und so wird nun der Vorraum immer ein bisschen umgestaltet. Ganz neu ist eine Auswahl an Weihnachtstellern, die auf speziell dafür angebrachten Regalen aufgestellt sind. „Sie wurden uns von einer Ausstellungsbesucherin geschenkt“, verrät Kiefer. Insgesamt 30 Teller umfasst die Sammlung. Diese sind mit teils kräftigen und leuchtenden Farben bemalt worden. Für Ernst Kiefer passen sie perfekt in die Krippenausstellung, denn Karl Heindl war als Porzellanmaler bei der Firma Rosenthal tätig. Einige der Teller stammen aus dieser Manufaktur.

Winzig: Ein Krippenszene in der Nuss-Schale. Foto: Evelyn Schneider