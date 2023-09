Polizeiinspektion St. Wendel stellt die Kriminalstatistik vor Blick auf Delikte im sichersten Landkreis

Ist Sicherheit nun ein Gefühl oder ein Zustand, der sich an Zahlen ablesen lässt? Die Wahrheit liegt wohl dazwischen. Fakt ist aber, dass der Landkreis St. Wendel, statistisch betrachtet, der sicherste im Saarland ist. Das ergibt sich aus den Datensätzen für 2022. Jahr für Jahr werden alle zur Anzeige gebrachten Straftaten in einer Kriminalstatistik erfasst und ausgewertet. Von den saarlandweit 68 139 registrierten Delikten entfallen gerade einmal fünf Prozent auf das St. Wendeler Land (3416). Damit ist die Region, was die Straftaten betrifft, Schlusslicht im Vergleich der Landkreise. Eine solche Rangliste gibt es auch für die 52 Kommunen. Hier gilt gleichermaßen, die letzten Plätze sind die besten. Die sicherste Kommune liegt mit Mandelbachtal im Saarpfalz-Kreis. Wobei die vier darauffolgenden Gemeinden allesamt zum St. Wendeler Land gehören: (Oberthal (Platz 51), Namborn (Platz 50), Marpingen (Platz 49) und Tholey (Platz 48).