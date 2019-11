Kreisversammlung in Winterbach : Rotes Kreuz Winterbach will Präsidium wählen

Winterbach Die Kreisversammlung beim Deutschen Roten Kreuz St. Wendel ist am Donnerstag, 21. November, in der Sporthalle in Winterbach.Unter anderem soll das Präsidium gewählt werden. Präsident Michael Burkert wird den Strategieprozess „richtungzukunft“ vorstellen, teilt ein Sprecher mit.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red