St. Wendel Die Kreisstadt St. Wendel erstellt bis 2021 für alle 16 Stadtteile ein Vorsorgekonzept für Unwetterereignisse mit Starkregen.

Hochwasser- und Starkregenereignisse, so wie sie im Juni 2018 in St. Wendel vorgekommen sind, sind nicht zu verhindern. Mehr als 300 Haushalte waren damals von den heftigen Regenfällen betroffen. Bis 2021 wird nun ein Vorsorgekonzept für Hochwasser und und Starkregen für alle 16 Stadtteile erstellt. Mehr als 100 Bürger waren zur Vorstellung des Projektes in das Kulturzentrum nach Alsfassen gekommen.

„Das Ergebnis wird sein, dass wir für alle Gewässer Hochwasser- und Starkregen-Gefahrenkarten haben, aus denen ersichtlich ist, wie man sich im Fall der Fälle verhalten muss, aus Sicht der Kommune und der Bürger, die in den gefährdeten Bereichen wohnen“, erläutert Bürgermeister Peter Klär (CDU). Dabei gehe es in erster Linie um Information, Aufklärung und Vorsorge. Über den Zeitraum von zwei Jahren will die Stadt zusammen mit dem Ingenieurbüro Proaqua und der Bevölkerung Karten für die gefährdeten Gebiete ausarbeiten und Maßnahmen entwickeln. Solche Karten existieren bereits für Blies, Oster und den Todbach. Dazu werden momentan Gewässer vermessen, die in der Vergangenheit häufiger von Starkregenereignissen oder Hochwasser betroffen waren wie der Johannesbach, Hofbach, Steinigtenbach und Wurzelbach. Der Oberlinxweiler Ortsvorsteher Jörg Birkenbach (SPD) ergänzt die Liste noch. „Der Keimbach kommt bei uns vom Krankenhaus runter. Bei Hochwasser staut sich das kleine Bächelchen sehr stark, fließt in die Blies, wird dann zurückgestaut, und dementsprechend ist das Gebiet Spiemont oft überflutet und die Straße an der alten Römerbrücke nicht zu passieren“, berichtet der Ortschef.