„Wir bleiben so präsent wie bisher“ Vorstand der Kreissparkasse St. Wendel widerspricht Gerüchten um Schließungen

„Unsere Filialstruktur bleibt so bestehen, wie sie ist.“ Dieser Satz von Dirk Hoffmann, dem Vorstandsvorsitzenden der Kreissparkasse St. Wendel, lässt an Klarheit nichts zu wünschen übrig. Hoffmann: „Wir engagieren uns für und in der Region, wir bleiben in der Fläche so präsent wie bisher.“ Will heißen, an 14 Standorten im Landkreis werden die Kunden in den Filialen persönlich beraten, an 26 Geldautomaten können sie sich mit Bargeld versorgen, über die Direkt-Filiale ist das Kreditinstitut zudem immer schnell erreichbar. 94 417 Anrufe gingen allein 2022 bei der Direkt-Filiale ein.