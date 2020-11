Volkstrauertag im Landkreis St. Wendel : Es war ein sehr stilles Gedenken

Allein und in aller Stille legte der St. Wendleer Ortsvorsteher Kurt Wiese am Ehrenmal auf dem Friedhof einen Kranz im Gedenken an die Opfer von Krieg, Gewalt und Terror nieder. Foto: KURT PETRY

ST. WENDEL Auch der Volkstrauertag am Sonntag stand im Zeichen der Corona-Pandemie. Die Ortsvorsteher legten Kränze nieder – doch gemeinhin ganz ohne Publikum. So beispielsweise auch in St. Wendel.

Immer im November und immer zwei Wochen vor dem ersten Adventssonntag wird am Volkstrauertag der Kriegstoten und der Opfer von Gewaltherrschaft gedacht. Ursprünglich war der Volkstrauertag nach dem Ersten Weltkrieg (1919) eingeführt worden, um der getöteten deutschen Soldaten in diesem Krieg zu gedenken. Inzwischen wird am Volkstrauertag aber an die Toten beider Weltkriege sowie an Opfer von Terror, Rassismus und Antisemitismus erinnert.

So sieht der Kranz am Ehrenmal am Bliestaldom in Bliesen aus – das Foto ein Bild von SZ-Leserreporter Werner Möller. Foto: Werner Möller