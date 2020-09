Kooperation mit SV Elversberg : Fußball macht Schule in St. Wendel

St. Wendel Kooperation zwischen dem Gymnasium Wendalinum und der Sportvereinigung (SV) Elversberg besiegelt.

Das Gymnasium Wendalinum kooperiert ab sofort mit dem Fußballregionalligisten SV Elversberg. Diese Zusammenarbeit wurde durch eine Kooperationsvereinbarung in der Aula des Gymnasiums Wendalinum am Donnerstag besiegelt. Drei Tage vor dem Sensations-Erfolg der SVE gegen St. Pauli im DFB-Pokal.

Die SV Elversberg stellt für das Training einen lizenzierten Trainer, der donnerstags zusätzlich zu den regulären Fußball-AGs der Schule die talentierten Jugendlichen trainiert. Dieses Angebot ist ein weiterer Baustein im Modellprojekt „Freiwillige Ganztagsschule“, an dem das Gymnasium Wendalinum als einziges Gymnasium im Saarland teilnehmen darf. Durch dieses Modellprojekt stehen der Schule und dem Träger der Ganztagsschule, der St. Wendeler Initiative für Arbeit und Familie (WIAF gGmbH), erweiterte finanzielle und personelle Ressourcen zur Verfügung. Diese Ressourcen so schülerorientiert wie möglich zu nutzen, ist das Ziel des Gymnasiums: Neben der klassischen Hausaufgabenbetreuung gibt es nun ein erweitertes Förderangebot in den Hauptfächern und ergänzend zu den Arbeitsgemeinschaften Projektmodule, wie das Fördertraining mit der SVE. „Jede Schüler soll ganz individuell nach seinen Fähigkeiten und Neigungen sich sein Nachmittagsprogramm zusammenstellen können“, stellt Besch fest.

Die Kooperation stärke auch das Profil der Schule als sportengagierte Schule, was auch im Interesse der Sportlehrer am Wendalinum liegt: „Wir, das Sportlehrerteam des Gymnasiums Wendalinum, freuen uns über die neue Kooperation mit der SV Elversberg, denn das Angebot einer AG im Bereich der Nachwuchsförderung und des leistungsorientierten Fußballs stellt eine weitere attraktive Bereicherung für den Sport am Wendalinum dar“, resümiert Josefine Miller, Fachvorsitzende Sport am Wendalinum.