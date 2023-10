St Wendel/Mainz Konzert mit den Mainzer Hofsängern in St. Wendel

Bereits dreimal konnte der Rotary-Club St. Wendel die Mainzer Hofsänger für ein Benefizkonzert gewinnen. Am Sonntag, 22. Oktober, 18 Uhr, werden sie wieder im St. Wendeler Saalbau zu Gast sein. Auch in diesem Jahr fließt der Erlös in das Projekt „Gesunde Kids“ des Rotary-Clubs St. Wendel, wie der Club mitteilt. Dadurch konnten – in Kofinanzierung mit der WVW (Wasser- und Energieversorgung im Kreis St. Wendel) und mit Unterstützung durch Sponsoren – seit 2017 an elf weiterführenden Schulen, einer Grundschule und insgesamt sechs Kitas im Landkreis St. Wendel hochwertige Trinkwasserspender im Wert von über 65 000 Euro aufgestellt werden. Diese stellen kostenlos Trinkwasser für die Schüler und Kindergartenkinder in den jeweiligen Einrichtungen bereit. Ziel ist es, die Schüler von zuckerhaltigen Getränken weg zu bekommen, die eine Ursache für das zunehmende Übergewicht bei Kindern und Jugendlichen sind, und ihnen Trinkwasser schmackhaft zu machen.