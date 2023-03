Konzert mit den Hits der britischen Kultband : „We rock Queen“ zu Gast in St. Wendel

St Wendel Die Tribute-Show „We rock Queen“ ist am Freitag, 31. März, im St. Wendeler Saalbau zu Gast.

Während des Konzerts können die Fans dieser Band das unglaublich breite musikalische Spektrum von Glamrock, Rock bis hin zu opernhaft anmutenden Stücken noch einmal live erleben. Im Programm finden sich Hits wie „I want to break free“, „Radio GaGa“, „We will rock you“ und „We are the champions“.