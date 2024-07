St Wendel Damit die Mehrheit lauter wird

Die Coverband The Pool spielt den 1987er-Hip-Hop-Klassiker „(You Gotta) Fight for Your Right (to Party!)“ von den Beastie Boys. Für das Recht, eine Party zu feiern, haben die mehr 600 bestens gelaunten Menschen am Donnerstag auf dem Platz am St. Wendeler Saalbau keineswegs kämpfen müssen. The Pool machen Party und die Konzertbesucher machen mit.