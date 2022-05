Kolumne unsere Woche : Der Sommer hat eine Pause eingelegt

Wer dieser Tage den Blick gen Himmel richtet, der weiß häufig nicht, was ihn erwartet. Was hatten wir in diesem Jahr nicht schon für Wetterkapriolen im St. Wendeler Land. Der April (abgesehen vom Schneechaos in der Monatsmitte) und über weite Strecken auch der Mai, stimmten uns jedoch hoffnungsvoll, dass nun der Sommer die Oberhand gewinnt.

Viele Menschen im Landkreis haben längst ihren Grill angeschmissen und die Gärten auf Vordermann gebracht. Der Frühsommer war da – was sollte da noch passieren?

Doch weit gefehlt, der Wettergott hatte andere Pläne und bescherte uns Blitz, Donner, Starkregen und deutlich niedrigere Temperaturen. Zwar kam es am Ende nicht so dick, wie die Vorhersagen befürchten ließen, doch dieses Sturmtief hielt den Landkreis ganz schön auf Trab. Leidtragende waren nicht zuletzt die Betreiber und die Besucher am Bostalsee, die anstatt ins erfrischende Nass zu springen, eher eine Portion Mut beim Badestart vergangenes Wochenende mitbringen mussten. Am Vatertag sah es wenig anders aus. Mit ihren Bollerwägen im Schlepptau blies der Wind den „Vätern“ im St. Wendeler Land eine kühle Brise um die Ohren. So diente das gekühlte Bier doch eher zum „Anheizen“ denn als Abkühlung. Abhalten ließen sich die Feierhungrigen davon allerdings nicht, 5000 Besucher sollen es über den Tag verteilt gewesen sein, wahrlich eine Sause.