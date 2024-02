Kochbus in Birkenfeld Dank Butter zu Schwarzeneggers Muskeln

Der Kochbus der rheinland-pfälzischen Landeszentrale für Umweltaufklärung (LZU) machte Station im benachbarten Birkenfeld (Landkreis Birkenfeld). Zusammen mit acht jungen Erwachsenen bereitete man mehrere Gerichte zu, bei denen die Nachhaltigkeit großgeschrieben wurde. Die SZ war dabei und hat den Teilnehmern über die Schulter geschaut.

Es herrscht rege Betriebsamkeit in der Lehrküche der Elisabeth-Stiftung in Birkenfeld an diesem Dienstagmorgen. Acht junge Erwachsene im Alter von 17 bis 19 Jahren, die hier oder in der Zweigstelle Idar-Oberstein auf den Beruf vorbereitet werden, bereiten unterschiedliche Gerichte zu. Unterstützt werden sie dabei von zwei ihrer Lehrerinnen vom Kochbus-Team der Initiative „Rheinland-Pfalz isst besser“ der Landeszentrale für Umweltaufklärung Rheinland-Pfalz (LZU), das heute hier zu Gast ist.