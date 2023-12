Ehrung am Abend St. Wendel hat neuen Ehrenbürger – Klaus Bouillon für Verdienste ausgezeichnet

Der heute 76-Jährige war von 1982 an fast 32 Jahre Rathauschef in der nordsaarländischen Kreisstadt. Als ihm das saarländische Dienstrecht mit 67 Jahren ein Ende seiner Amtszeit in dieser Funktion setzte, wechselte er 2014 in die Landespolitik. Dort wurde er bis zum Regierungswechsel 2022 Innenminister.