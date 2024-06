Mehr als 30 Jahre war Klaus Bouillon Bürgermeister der Kreisstadt St. Wendel. Neben der Ansiedlung von Wirtschaftsunternehmen und dem Bau kommunaler Einrichtungen legte er besonderes Augenmerk auf das kulturelle und sportliche Angebot der Stadt. Im Jahr 2014 wechselte er in die saarländische Landesregierung, wo er bis zu seiner Ablösung nach der Landtagswahl 2022 das Innenministerium leitete. Eine besondere Herausforderung seiner Amtszeit als Minister war die Flüchtlingskrise 2015/16. Für sein beherztes Engagement und kompetentes Management in der Landesaufnahmestelle in Lebach erhielt er Anerkennung weit über die saarländischen Landesgrenzen hinaus. „Klaus Bouillon hat mit seiner Tatkraft und seinem Herzblut das Saarland über viele Jahre geprägt. Sein Einsatz während der Flüchtlingskrise und seine jahrzehntelange Hingabe für St. Wendel sind Beispiele seines unermüdlichen Engagements für unser Land und seine Menschen“, so Rehlinger.