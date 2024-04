Volkshochschule St. Wendel Das Bananenbrot war der Renner

Sieben Kinder im Alter von acht bis zehn Jahren nahmen an zwei Vormittagen am Kinderkochkurs der Kreisvolkshochschule (KVHS) St. Wendel teil. Angeleitet von Kursleiterin Ann-Kathrin Senger, ihres Zeichens Ernährungstrainerin, Gesundheitsförderin und Gesundheitstrainerin, bereiteten sie vegane Gerichte zu, die anschließend auch gemeinsam verkostet wurden. Die Rezepte zweier Gerichte, die den Kindern besonders gut geschmeckt haben, hat die Dozentin verraten.

Die Kursteilnehmer, die an diesem Montag in der Lehrküche des Kultur- und Bildungsinstituts St. Wendel zusammengekommen sind, schauten sich zunächst mit Dozentin Ann-Kathrin Senger die Lebensmittel an, die diese für den Kinderkochkurs mitgebracht hatte. Dann fragte Senger die Acht- bis Zehnjährigen, welches Gericht sie gerne übernehmen möchten. Ausgerüstet mit Schürzen und teils auch mit Kochmützen legten die Kinder los. Amy, Hannes und Emma Fay entschieden sich für die Zubereitung der Kartoffel-Zucchini-Pfannkuchen und des dazu passenden Tzatzikis und begannen auch gleich mit dem Abwiegen und Schälen der Kartoffeln. Indessen wagten sich Fiona, Adele, Ida und Naima ans Bananenbrot. Während Fiona und Adele die trockenen Zutaten abwogen und Kokosöl schmolzen, zerdrückten Ida und Naima reife Bananen und hacken vegane Schokolade. In der anderen Küchenzeile zeigte Ann-Kathrin Senger Amy, Hannes und Emma Fay, wie sie die mittlerweile geschälten Kartoffeln und das ebenfalls zu verarbeitende Stück Zucchino gefahrlos reiben können. Zu diesem Zweck kam eine Reibe mit Gemüsehalter zum Einsatz.