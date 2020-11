Auch in Corona-Zeiten : In St. Wendel kommt der Nikolaus-Express zu den Kindern

St. Wendel St. Wendeler Kinder können online den Nikolaus bestellen

St. Martin ist an seinem Namenstag ohne großes Gefolge hoch zu Ross durch die Straßen geritten. Am 6. Dezember steht der nächste Namenstag für einen Heiligen auf dem Plan: St. Nikolaus, eine Lichtgestalt in der Adventszeit, hat normalerweise an diesem Abend alle Hände voll zu tun, um wartenden Kinder ein Geschenk zu überreichen. Doch ist in Corona-Zeiten ein Besuch des Mannes mit dem Rauschebart in der Kreisstadt St. Wendel zu realisieren?