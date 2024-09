Flohmarkt in Hoof Keksdosen, Puppen und ein Schwenker

Organisiert von der kürzlich gegründeten Interessengemeinschaft (IG) Dorfwerkstatt fand der erste Dorfflohmarkt auf dem Kirmesplatz vor dem Dorfladen-Bistro in Hoof statt. An 23 Ständen wurden die verschiedensten Waren angeboten.

Der Stand von Hans Martin Hoffmann, der den Flohmarkt auf dem Dorfplatz in Hoof zusammen mit Manfred Seib, Gernot und Pascal Müller initiiert und geplant hat, ist nicht zu übersehen. Der Kreativkünstler mit dem unverkennbaren Stil, der auch für die Hinweisschilder auf das Event verantwortlich zeichnete, hat seinen Marktauftritt auf besondere Art und Weise inszeniert. Eine große Figur im blauen Frack und roter Krawatte mit roter Clownsnase und übergroßen Schuhen weist zu seinem Stand, wo unter Lampen, Wandgemälden, einer Auswahl präparierter Käfer in Glasrahmen und weiteren ausgemusterten Sachen die Angabe „…alles portofrei“ impliziert, dass das Gekaufte sofort mitgenommen werden kann.