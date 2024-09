In St. Wendel Karlsberg-Braunacht: Hitze, Freibier und neue Sorten – so feierten die Saarländer

Zum vierten Mal wurde am Samstag in St. Wendel, zunächst auf dem Vorplatz des Alten Rathauses und später in und vor den teilnehmenden Kneipen, die Karlsberg-Braunacht gefeiert. Viele Besucher hatten die Gelegenheit, drei eigens für die Braunächte kreierte Biersorten zu genießen und für ihren Favoriten abzustimmen.