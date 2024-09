In St. Wendel Karlsberg Braunacht: Hitze, Freibier und neue Sorten – so feierten die Saarländer

Zum vierten Mal wurde am Samstag in St. Wendel, zunächst auf dem Vorplatz des Alten Rathauses und später in und vor den teilnehmenden Kneipen, die Karlsberg Braunacht gefeiert. Viele Besucher hatten die Gelegenheit, drei eigens für die Braunächte kreierte Biersorten zu genießen und für ihren Favoriten abzustimmen.