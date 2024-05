Fehlt den Kleintieren eine Lobby? Kaninchen können nicht um Hilfe rufen

Lautes Gebell kommt vom Hundefreilauf. Die Tierheimhunde haben unter fachkundiger Aufsicht ihren Spaß beim Toben. Später werden sie von den Gassigängern abgeholt und dürfen sich auspowern. Zahlreiche Katzen laufen auf dem Hof des Tierheims herum und zeigen mit ihrem Fauchen genau, ob sie gekrault werden möchten oder nicht. Manche liegen einfach faul in der Sonne, andere beobachten, was sich so in der umliegenden Natur tut.