Schulen St. Wendel : Jumbo spricht über Leben als Straftäter

St Wendel Wie sieht ein Leben als Gewaltverbrecher aus und wie ist es so, eine Haftstrafe im Gefändnis abzusitzen? Diese und andere Fragen beantwortete der verurteilte Verbrecher Dirk Michgehl alias Jumbo vor den Ferien an mehreren St. Wendeler Schulen.

So vermittelt der ehemals gefürchtete Straftäter Dirk Michgehl alias Jumbo vom Verein die Folgen von Straftaten und Gewalt. An mehreren Schulen sprach er mit den Schülerinnen und Schülern und erntete entsetzte Blicke, Mitleid, Abscheu und vor allem, ungeteilte Aufmerksamkeit. Das Lehrpersonal war sich einig: So ruhig waren die Schülerinnen und Schüler noch nie. Die Lebensgeschichte von Dirk Michgehl, seine Zeit in Haft, die Konsequenzen und familiären sowie außerfamiliären Tragödien zogen alle Beteiligten in ihren Bann, heißt es in dem Pressebericht weiter. Umso erstaunlicher, dass Michgehl seine durchweg negativen Erfahrungen und Handlungen in etwas Positives umwandeln konnte. Seine Aufklärungsarbeit mit dem Ziel, andere Menschen vor ähnlichen Erfahrungen zu bewahren, versetzte alle in Er-staunen und gleichermaßen in Empathie. Das Projekt „Gefangene helfen Jugendlichen“ war, nach Einschätzung des Teams, eines der nachhaltigsten und erfolgreichsten Projekte, das je im Bereich der Arbeit der Respekt Coaches durchgeführt wurde.Hanno Schütz vom Caritasverband: „Es hat sich auch hier gezeigt, dass Menschen mit einer spannenden und dramatischen Lebensgeschichte und Lebenswandel am intensivsten die Jugendlichen, Lehrerinnen und Lehrer fesseln konnten, da sie unmittelbar aus ihrem ganz persönlichen Lebensdrama berichteten“, heißt es in dem Bericht abschließend