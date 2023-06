Jugendbeauftragte der Kreisstadt St. Wendel im Interview „Beteiligung ist die Basis der Demokratie“

Welche Veranstaltungen sind für junge Menschen im Landkreis St. Wendel geplant? Wie werden sie in die Entscheidungsprozesse der Kommunen einbezogen? Und welche Herausforderungen bringt die Jugendarbeit mit sich? Mit all diesen Fragen beschäftigen wir uns in einer Serie, deren Ziel es ist, die Jugendbeauftragten in der Region sowie ihre Projekte vorzustellen. Heute: Janine Bellmann (Kreisstadt St. Wendel).