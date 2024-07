St Wendel Maribel hat musikalisch viel vor

St Wendel · Maria Isabel Ionita Sima, genannt Maribel und Schülerin der Klasse 9a des Cusanus-Gymnasiums, nahm erfolgreich am Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Lübeck teil. Nachdem sie beim Landeswettbewerb in Saarbrücken die Jury mit ihren Interpretationen überzeugen konnte und einen ersten Preis mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb erhielt, wurde ihr auch auf Bundesebene bei einer sehr starken Konkurrenz ein zweiter Preis zuerkannt.

01.07.2024 , 16:02 Uhr