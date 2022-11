Polizei sucht Zeugen : Auto fährt Mädchen an und flüchtet

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

St Wendel Eine zwölfjährige Joggerin wurde am Donnerstagabend von einem Auto in St. Wendel angefahren und dabei leicht verletzt, wie die Polizei St. Wendel in einer Pressemitteilung bekanntgibt.

