Musical „Jesus Christ“ kommt zurück

Schneller als erwartet kann das Publikum in St. Wendel das Musical „Jesus Christ Superstar“ erneut erleben. Wie Regisseur und Veranstalter Michael Ewig ankündigt, kehrt das Stück von Andrew Lloyd Webber bereits am 26. und 27. Oktober in den Saalbau zurück.

29.03.2024 , 15:59 Uhr

Szene aus dem Musical Foto: B&K