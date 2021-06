Theater in St. Wendel : Basilikastufen werden zur Freilichtbühne

St Wendel Theatergruppe um Karl-Arthur Reinshagen präsentiert an zwei Abenden Hugo von Hofmannsthals „Jedermann“ in St. Wendel.

Die Lockerungen haben Auswirkungen, auch auf die Kultur. Am Freitag und Samstag, 16 und 17. Juli, jeweils um 20 Uhr, wird der Fruchtmarkt in St. Wendel mit den umliegenden Gebäuden, dem Alten Rathaus und der Wendelinusbasilika (im Volksmund auch „Wendelsdom“ genannt) mit ihrer Treppenfassade zur Freilichtbühne. Am gleichen Wochenende, an dem auch in Salzburg die weltberühmten Festspiele beginnen, wird die bayerische Theatergruppe „Jedermann Spielleut“ unter der Regie ihres Gründers Karl-Arthur Reinshagen, den „Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes“ von Hugo von Hofmannsthal in St. Wendel aufführen.