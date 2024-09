St. Wendeler Arzt mischte bei Olympia mit Mit Leo Neugebauer ist er auf Augenhöhe

Den Hut gegen die Hitze hat er abgezogen. Jan Holger Holtschmit trägt wieder seine weiße Hose und das weiße Shirt. Er ist zurück in seinem Alltag als Arzt. „Es ist schön, wieder zu Hause und in der Klinik zu sein, im normalen Alltag, der ja schon anspruchsvoll genug ist“, sagt der Chefarzt der Konservativen Orthopädie im St. Wendeler Marienkrankenhaus. Trotzdem waren die vier Wochen im Juli und August, die hinter ihm liegen, außergewöhnlich. Für den Weltreiterverband war der 57-Jährige aus Saarbrücken bei den Olympischen und den Paralympischen Spielen in Paris dabei.