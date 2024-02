Gala „Jakob Mathias and Friends“ im St. Wendeler Saalbau Magische Momente mit Freunden

Tick tack, tick tack dringt es eindringlich durch den Saalbau. „Haben sie schon mal über die Zeit nachgedacht?“, fragt Luke Dimon und hält eine Taschenuhr in die Höhe. Mal habe man das Gefühl, dass diese schnell vergeht, mal scheint sie still zu stehen. Während er spricht, wird aus der Taschen- eine Sanduhr, aus der feine Körner rieseln. Jedes stehe für einen Augenblick. „Was am Ende bleibt, sind Erinnerungen“, sagt Dimon. „Und solche wollen wir gemeinsam mit ihnen erschaffen.“