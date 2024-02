Interkulturelle Begegnung Jahr des Drachen startete im Ostertal

Im buddhistischen Tempel Chúa Pho Tinh in Saal wurde das vietnamesische Neujahrsfest Tet Nguyen Dán gefeiert. 200 Gemeindemitglieder und Gäste hießen zusammen mit Abt Thích Chúc Toàn das Jahr des Drachen willkommen.

Beim Betreten des Gebetsraumes ist ein für europäische Ohren ungewohnt anmutender, monotoner Sprechgesang zu hören. Etwa 60 Gläubige haben sich in dem mit opulentem Blumenschmuck dekorierten ehemaligen Kinosaal auf violettfarbenen Sitzkissen niedergelassen, vor sich auf einem kleinen Tischchen ein Gebetbuch. Zu beiden Seiten einer lachenden Buddha-Statue wurden Opfergaben platziert. Gesäumt von Kerzenpyramiden sind dort Schalen mit Obst, eine Torte, Wasser und grüne rechteckige Gebilde zu sehen, die verschnürt sind und daher an Geschenkpäckchen erinnern. Tatsächlich handelt es sich jedoch um Bánh Chung, eine Art Pastete aus Reis, Mungbohnen und Schweinebauch, die in Bananen- oder Pfeilwurzelblätter eingewickelt wird.