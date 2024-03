Selbach Irrungen rund um die Liebe

Beim Theaterverein „Nahequelle“ Selbach sind die Proben für die Aufführungen im April in vollem Gange. Die SZ hat vorbeigeschaut und mit dem Vereinsvorsitzenden und der Regisseurin gesprochen.

„Liebeswirrwarr“ heißt das Theaterstück, das im April an vier Terminen im Dorfgemeinschaftshaus Selbach aufgeführt wird. Wie Regisseurin Margit Jung verrät, seien unter den neun Darstellern einige, die bereits im vergangenen Jahr mitgewirkt hätten: „Auch wenn nicht alle im letzten Jahr mit dabei waren, so sind es doch alles alte Theaterhasen.“ Jung berichtet weiter, dass man im November mit den Leseproben begonnen habe, seit Januar seien Stellproben angesagt. Die Frequenz habe man ebenfalls von einer wöchentlichen Probe auf zwei gesteigert: „Jetzt beginnt die heiße Phase, da proben wir sogar dreimal pro Woche.“ Nun geht es auch an diesem Dienstagabend los.