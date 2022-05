Neue Geschäftsführerin : Irini Langensiepen führt jetzt die Altenhilfe an

St Wendel Die 42-Jährige übernimmt die Aufgaben ihres Vorgängers, Bruder Bonifatius Faulhaber, bei der Stiftung Hospital St. Wendel.

Die 42-Jährige war bislang während ihrer gesamten Berufslaufbahn im Zusammenhang der Pflege bei verschiedenen Trägern eingebunden. Besonders wichtig ist ihr die Sorge für alle Menschen in den Altenhilfeeinrichtungen der Stiftung: „Wir müssen jeden einzelnen Menschen mit seinen individuellen Bedürfnissen in den Blick nehmen und aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Persönlichkeiten eine Gemeinschaft entwickeln, in der sich jede und jeder angenommen und geschätzt fühlt. Das gilt nicht nur für unsere Bewohner und Kunden, sondern auch für die gesamte Dienstgemeinschaft. Hier müssen wir unsere Teams stärken und mit den Kompetenzen ausstatten, die in der Arbeitswelt von heute gefragt sind.“